В центре Казани ограничат движение 18—19 сентября из-за инаугурации раиса Татарстана
Ограничения будут действовать с 19:00 18 сентября до 19:00 19 сентября
В связи с подготовкой и проведением церемонии инаугурации раиса Татарстана и послания Госсовету республики в центре Казани вводятся ограничения на движение, парковку и стоянку транспортных средств.
Об этом сообщили в ГАИ Казани.
Ограничения будут действовать с 19:00 18 сентября до 19:00 19 сентября на следующих участках:
- улица Пушкина: на участке от улицы Карла Маркса до улицы Бассейной, в обоих направлениях;
- улица Театральная: на участке от улицы Тельмана до улицы Дзержинского, в обоих направлениях.
Напомним, 25 сентября в 10:00 раис Татарстана выступит с ежегодным посланием к парламенту на 13-м заседании.
Минниханов одержал победу на прошедших в воскресенье выборах, набрав 88,09% голосов избирателей. Он будет возглавлять республику в течение следующих пяти лет.
