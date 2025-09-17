Новости общества

В центре Казани ограничат движение 18—19 сентября из-за инаугурации раиса Татарстана

14:32, 17.09.2025

Ограничения будут действовать с 19:00 18 сентября до 19:00 19 сентября

Фото: Максим Платонов

В связи с подготовкой и проведением церемонии инаугурации раиса Татарстана и послания Госсовету республики в центре Казани вводятся ограничения на движение, парковку и стоянку транспортных средств.

Об этом сообщили в ГАИ Казани.

взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Казани

Ограничения будут действовать с 19:00 18 сентября до 19:00 19 сентября на следующих участках:

  • улица Пушкина: на участке от улицы Карла Маркса до улицы Бассейной, в обоих направлениях;
  • улица Театральная: на участке от улицы Тельмана до улицы Дзержинского, в обоих направлениях.

Напомним, 25 сентября в 10:00 раис Татарстана выступит с ежегодным посланием к парламенту на 13-м заседании.

Минниханов одержал победу на прошедших в воскресенье выборах, набрав 88,09% голосов избирателей. Он будет возглавлять республику в течение следующих пяти лет.

Рената Валеева

