Стала известна дата инаугурации Рустама Минниханова

Действующий раис набрал 88,09% голосов на выборах

Фото: Артем Дергунов

Решение о дате и месте проведения инаугурации раиса было принято на заседании президиума Госсовета под председательством спикера республиканского парламента Фарида Мухаметшина.

19 сентября в Казани состоится инаугурация Рустама Минниханова на пост раиса Татарстана. Церемония начнется в 10:00 в Большом концертном зале им. Сайдашева.

В этот же день в рамках 12-го заседания Госсовета будут рассмотрены кандидатуры на должности премьер-министра Татарстана и его заместителей.

А 25 сентября в 10:00 раис Татарстана выступит с ежегодным посланием к парламенту на 13-м заседании.

Рустам Минниханов одержал победу на прошедших в воскресенье выборах, набрав 88,09% голосов избирателей. Он будет возглавлять республику в течение следующих пяти лет.

Наташа Жирнова