Дмитрий Песков заявил о паузе в обменах военнопленными с Украиной
Ранее Мединский заявил об истощении «обменного фонда» украинской стороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о временной приостановке обменов военнопленными между Россией и Украиной.
— Речь об этом идет, но пока, вы видите, здесь тоже есть определенная пауза, что вместе с тем не означает, что эти обмены не могут быть продолжены, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее помощник президента России, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский заявил об истощении «обменного фонда» украинской стороны.
