Мединский заявил об истощении «обменного фонда» Украины

В России находятся еще тысячи пленных ВСУ

Фото: Артем Дергунов

Помощник президента России, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский заявил об истощении «обменного фонда» украинской стороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя прошедший обмен военнопленными по формуле «146 на 146».

— По договоренностям, достигнутым в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. На сей раз 146 на 146. Киев вновь отбирал, на этот раз из числа 1 000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому. Видимо, наших там осталось совсем мало, «обменный фонд» Украины приближается к нулю. Это хорошо. У нас же еще — тысячи пленных ВСУ, — добавил он.

Ранее Минобороны сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 146 российских военнослужащих, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также были возвращены 8 жителей Курской области.

Мединский также упомянул, что Российское военно-историческое общество передало в учреждения, где содержатся украинские военнопленные, несколько тысяч книг, в том числе учебники по истории России XX века и брошюры про бандеровщину.

— Пусть проведут время с пользой. Прочистят мозги от мусора, — добавил он.

Рената Валеева