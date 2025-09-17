Российские средства ПВО сбили 357 беспилотников за сутки
Об этом сообщили в Минобороны
Российские средства ПВО за последние сутки уничтожили 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, российские военные перехватили и уничтожили в ночь на среду восемь беспилотников над Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областями.
