Российские средства ПВО сбили 357 беспилотников за сутки

12:09, 17.09.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Динар Фатыхов

Российские средства ПВО за последние сутки уничтожили 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, российские военные перехватили и уничтожили в ночь на среду восемь беспилотников над Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областями.

Рената Валеева

