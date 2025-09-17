Олимпийская чемпионка Загитова внесена в базу данных сайта «Миротворец»*

Причиной внесения Загитовой в базу названо участие спортсменки в фестивале «Таврида.Арт»

Фото: Динар Фатыхов

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова внесена в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Информация об этом появилась на сайте ресурса.

Причиной внесения Загитовой в базу названо участие спортсменки в фестивале «Таврида.Арт», который проходил в Крыму в 2021 году.

Сайт «Миротворец»* известен своей публикацией личных данных людей, посещавших Крым или Донбасс, а также лиц, вызывающих негативное отношение авторов ресурса. Деятельность сайта вызвала широкую критику и была признана экстремистской. В России доступ к «Миротворцу»* заблокирован по решению суда.

Алине Загитовой 23 года. Она является олимпийской чемпионкой в одиночном катании, серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионкой мира и Европы.

Рената Валеева