Олимпийская чемпионка Загитова внесена в базу данных сайта «Миротворец»*
Причиной внесения Загитовой в базу названо участие спортсменки в фестивале «Таврида.Арт»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова внесена в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Информация об этом появилась на сайте ресурса.
Причиной внесения Загитовой в базу названо участие спортсменки в фестивале «Таврида.Арт», который проходил в Крыму в 2021 году.
Сайт «Миротворец»* известен своей публикацией личных данных людей, посещавших Крым или Донбасс, а также лиц, вызывающих негативное отношение авторов ресурса. Деятельность сайта вызвала широкую критику и была признана экстремистской. В России доступ к «Миротворцу»* заблокирован по решению суда.
Алине Загитовой 23 года. Она является олимпийской чемпионкой в одиночном катании, серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионкой мира и Европы.
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
