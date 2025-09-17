Татарстан остался без федерального финансирования на развитие центров поддержки экспорта

Правительство выделило 1,5 млрд рублей на эти цели 75 российским регионам

Татарстан оказался единственным регионом в ПФО, не получившим федеральное финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта в 2025 году. Правительство выделило 1,5 млрд рублей на эти цели 75 российским регионам, однако республика в список получателей не вошла.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Цель выделения средств из резервного фонда правительства — поддержка инфраструктуры, необходимой для развития экспортного потенциала малых и средних компаний. Ожидается, что благодаря этой поддержке до конца 2025 года будут заключены экспортные контракты с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий.

Другие регионы ПФО получили значительные суммы на развитие центров поддержки экспорта: Башкортостан — 49,9 млн рублей; Пермский край — 32,6 млн рублей; Кировская область — 30,2 млн рублей; Оренбургская область — 29,6 млн рублей; Чувашия — 25,2 млн рублей; Пензенская область — 25,2 млн рублей; Удмуртия — 24,9 млн рублей; Ульяновская область — 24,7 млн рублей; Самарская область — 22,4 млн рублей; Саратовская область — 17,7 млн рублей; Мордовия — 13,99 млн рублей; Марий Эл — 13,3 млн рублей; Нижегородская область — 12,2 млн рублей.



