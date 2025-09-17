«Роскосмос» анонсировал создание российского аналога Starlink

Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов

Россия в скором времени разработает собственный терминал спутниковой связи, аналогичный системе Starlink компании SpaceX. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев LIVE».

— Скоро дадим свой терминал, — сообщил Баканов, отвечая на вопрос ведущего программы Владимира Соловьева об использовании терминалов Starlink российскими подразделениями в зоне специальной военной операции.

Заявление прозвучало в контексте информации об использовании аналогичных устройств украинскими военными, что подчеркивает стратегическую важность наличия независимой системы спутниковой связи.

Starlink — это спутниковая система американской компании SpaceX, обеспечивающая доступ к высокоскоростному спутниковому интернету по всему миру, особенно в удаленных и труднодоступных районах. Система состоит из тысяч небольших спутников на низкой околоземной орбите, взаимодействующих друг с другом для передачи данных.

15 сентября в системе Starlink произошли проблемы с качеством связи. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опровергла сообщения СМИ о прямом влиянии на это сильной магнитной бури.

Рената Валеева