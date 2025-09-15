Астрономы опровергли влияние магнитной бури на связь Starlink

Сервис Downdetector зафиксировал 188 жалоб на сбои в работе Starlink

Фото: Реальное время

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опровергла сообщения СМИ о прямом влиянии сильной магнитной бури на качество связи системы Starlink. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале лаборатории.

— Для общего понимания, мы исключаем возможность прямого влияния происходящей крупной магнитной бури на качество связи системы Starlink, о котором сообщают СМИ. Прохождение радиосигнала от данных спутников по каналу орбита — Земля сегодняшним событием затронуто не было, — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что не могут комментировать возможное влияние геомагнитных колебаний и связанных с ними вихревых электрических токов на наземную инфраструктуру системы Starlink из-за отсутствия информации.

Также было упомянуто, что магнитные бури уровня G3 и выше увеличивают снос космических аппаратов, что может приводить к отклонению их движения от расчетного. Однако, по данным лаборатории, ранее влияние этого эффекта на качество связи Starlink не отмечалось.

Несмотря на опровержение прямого влияния магнитной бури, сервис Downdetector зафиксировал 188 жалоб на сбои в работе Starlink в период с 07:30 до 10:45.

Рената Валеева