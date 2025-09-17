Татарстан ожидают ночные заморозки до -2 градусов в ближайшие дни

Холодный воздух в среду и четверг будет проходить через Приволжский федеральный округ

Фото: Реальное время

Жителям Татарстана стоит подготовиться к резкому похолоданию в ночное время. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС о надвигающихся заморозках в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

— Холодный воздух в среду и четверг будет проходить через Приволжский федеральный округ, поэтому там практически повсеместно ожидаются заморозки. В Татарстане, Пензенской, Самарской областях ночные температуры будут отрицательными: до минус двух градусов, — заявил Вильфанд.

По словам метеоролога, несмотря на относительно теплую погоду днем, в ночное время температура может опуститься до -2 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также заморозки до -5 градусов прогнозируются на Урале, в Свердловской и Тюменской областях, и до -6 градусов в некоторых районах Иркутской области. На юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, также ожидается понижение температуры ночью до -5 градусов.

Эксперт КФУ Юрий Переведенцев объяснил причины температурных колебаний влиянием антициклона.

Рената Валеева