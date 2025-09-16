УНИКС стал победителем Кубка 30-летия «Урал-Грейта»

В финале он выиграл баскетбольный клуб «Парма»

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС одержал победу в финале Кубка 30-летия «Урал-Грейта», который проходил в Перми. В решающем матче казанская команда обыграла «Парму» со счётом 87:76.

Лучшим игроком матча стал новичок УНИКСа Си Джей Брайс, набравший 26 очков, сделавший 9 передач и 4 подбора. Лидер команды Джален Рейнодьс также отличился: 19 очков и 4 подбора.

Команды первые две четверти шли близко по забитым мячам (19:26 и 25:22), но затем «Парма» сильно уступила УНИКСу — третья четверть 8:23. Казанская команда расслабилась лишь в конце, уступив 8 очков противнику — 24:16. Эта победа стала завершающей для УНИКСа перед стартом регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Первый турнир пройдёт 28 сентября в Казани, также с «Пармой».

Кубок 30-летия «Урал-Грейта» проходил в Перми 15—16 сентября, где УНИКС разгромил «Автодор» со счетом 87:60.



Наталья Жирнова