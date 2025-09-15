УНИКС разгромил «Автодор» в рамках Кубка 30-летия «Урал-Грейта»

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс

Фото: Руслан Ишмухаметов

УНИКС продолжает подготовку к новому сезону, одержав победу в матче против «Автодора» в рамках Кубка 30-летия «Урал-Грейта». Казанцы разгромили своего соперника со счетом 87:60.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джален Рейнольдс, набравший 22 очка. Рейнольдс также отметился 5 подборами, 2 передачами, 2 перехватами и блок-шотом. Пэрис Ли внес вклад в победу, набрав 19 очков и отдав 8 передач. Си Джей Брайс добавил 12 очков, а Руслан Абдулбасиров отметился 10 очками и 7 подборами, а также 2 блок-шотами.

Кубок 30-летия «Урал-Грейта» проходит в Перми 15—16 сентября. Напомним, что ранее в августе подопечные Велимира Перасовича обыграли ижевский «Купол-Родники» (88:67), дважды взяли верх над «Самарой» (89:75 и 95:64), а также завоевали серебряные медали Кубка Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге.

Финал и матч за 3-е место состоятся 16 сентября.

Рената Валеева