Тренер «Рубина» Рахимов объяснил поражение от «Оренбурга» в Кубке России

Казанцы с середины первого тайма играли в меньшинстве

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов объяснил причины поражения от «Оренбурга» (0:0, 2:4 по пен.) в 4-м туре группового раунда Кубка России. Казанская команда с 24-й минуты встречи играла в меньшинстве из-за удаления Николы Чумича.

— Можно было не просто удержать счет, но и в конце выиграть. Очень раннее удаление. Когда ты играешь 65—70 минут в меньшинстве… Здесь 11 на 11 сложно, а тут в меньшинстве еще сложнее. Но я отдам должное своей команде, очень дисциплинированно оборонялись, очень грамотно все делали, достаточно много единоборств выиграли, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» после четырех матчей набрал четыре очка и занимает промежуточное третье место в группе. До конца группового этапа команде Рахимова осталось сыграть дважды — против «Зенита» и «Ахмата». Все четыре очка казанцы заработали в двух матчах с «Оренбургом»: победа в Казани 2:0 и поражение по пенальти в гостях.



Зульфат Шафигуллин