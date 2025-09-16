Новости происшествий

В Набережных Челнах подросток пострадал в пожаре

19:56, 16.09.2025

Возгорание произошло в квартире

Фото: взято с официального канала МЧС

В Набережных Челнах произошел пожар в жилой квартире, в результате которого пострадал подросток. Причиной возгорания стало короткое замыкание электрической розетки на кухне. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.

В момент происшествия в квартире находился 13-летний мальчик, взрослых дома не было. Подросток смог самостоятельно покинуть помещение и был госпитализирован с отравлением.

Пожарные прибыли на место и потушили возгорание на площади двух кв. метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Татарстане за сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение пожаров.

Наталья Жирнова

