В Набережных Челнах подросток пострадал в пожаре
Возгорание произошло в квартире
В Набережных Челнах произошел пожар в жилой квартире, в результате которого пострадал подросток. Причиной возгорания стало короткое замыкание электрической розетки на кухне. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.
В момент происшествия в квартире находился 13-летний мальчик, взрослых дома не было. Подросток смог самостоятельно покинуть помещение и был госпитализирован с отравлением.
Пожарные прибыли на место и потушили возгорание на площади двух кв. метров. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Татарстане за сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение пожаров.
