В Татарстане за сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение пожаров
Помимо этого, спасатели совершили 13 выездов по ложным вызовам
За минувшие сутки, 15 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 13 раз выезжали на тушение пожаров, при этом девять случаев произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Помимо этого, пожарные совершили 13 выездов по ложным вызовам и 10 раз выезжали для взаимодействия с другими службами. Также спасатели четыре раза привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за отчетный период происшествий не зарегистрировано.
За 13 сентября пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на восемь возгораний.
