В Татарстане за сутки пожарные 13 раз выезжали на тушение пожаров

12:04, 16.09.2025

Помимо этого, спасатели совершили 13 выездов по ложным вызовам

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки, 15 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 13 раз выезжали на тушение пожаров, при этом девять случаев произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Помимо этого, пожарные совершили 13 выездов по ложным вызовам и 10 раз выезжали для взаимодействия с другими службами. Также спасатели четыре раза привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за отчетный период происшествий не зарегистрировано.

За 13 сентября пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на восемь возгораний.

Рената Валеева

