«Ак Барс» переподписал контракт с защитником Яруллиным

17:56, 16.09.2025

Соглашение с хоккеистом действует до 31 мая 2028 года

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» переподписал контракт с защитником Альбертом Яруллиным. Об этом сообщили в пресс-службе казанцев.

Яруллин согласился пересмотреть соглашение с клубом на новых условиях. Теперь контракт с хоккеистом действует до 31 мая 2028 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным некоторых СМИ, пересмотр контракта с Яруллиным позволит «Ак Барсу» подписать полноценное соглашение с нападающим Владимиром Алистровым. Новичок казанцев находится на просмотровом договоре с клубом.

Яруллин в нынешнем сезоне — один из лучших игроков «Ак Барса» по статистике. При этом команда потерпела три поражения в четырех стартовых матчах сезона.

Зульфат Шафигуллин

