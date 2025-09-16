В Казани возбудили уголовное дело после столкновения маломерных судов

Инцидент произошел в августе текущего года

Фото: скриншот телеграм-канала Центральное МСУТ СКР

МСУ на транспорте Следкома возбудило уголовное дело по факту столкновения двух маломерных судов, которое произошло 1 августа 2025 года в акватории реки Казанки в Кировском районе столицы Татарстана.

По данным следствия, на воде столкнулись два маломерных моторных судна. В результате происшествия водитель одного из судов получил травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта».

Ранее казанскому экс-судье Айдару Хуснутдинову предъявили обвинение в пьяной езде на лодке, из-за которой также пострадал человек.

Наталья Жирнова