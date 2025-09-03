Экс-судье из Казани Хуснутдинову предъявили обвинение в пьяной езде на лодке

По его вине пострадал пассажир маломерного судна

Фото: Ирина Плотникова

Уголовное дело в отношении бывшего судьи Приволжского районного суда Казани Айдара Хуснутдинова, возбужденное главой Следкома России Александром Бастрыкиным, получило новый поворот. Хуснутдинову предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения водного транспорта, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1.2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следкома.



По данным следствия, 13 сентября прошлого года судья управлял маломерным судном на Волге. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за грубого нарушения правил безопасности он врезался в причал, в результате чего пассажир судна получил серьезные травмы.

Ранее «Реальное время» сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении эк-судьи Приволжского районного суда.

Наталья Жирнова