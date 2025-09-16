В России число нечастных случаев на производствах сократилось на 20%

А корпоративные инвестиции в охрану труда увеличились

Правительство продолжает наращивать финансовую поддержку работодателей в сфере охраны труда. В текущем году на эти цели выделено 36 млрд рублей, об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на открытии X Всероссийской недели охраны труда.

По словам министра, в 2026 году объем финансирования этой сферы достигнет почти 40 млрд рублей.

Он также отметил, что благодаря комплексу реализуемых мер за последние годы удалось добиться существенного прогресса в сфере безопасности труда. Общее количество несчастных случаев на производстве сократилось на 20%. При этом компании также активно инвестируют в охрану труда: в прошлом году объем таких вложений вырос на 20% и достиг почти 210 млрд рублей.

Наталья Жирнова