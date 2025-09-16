В Бугульме возбудили уголовное дело после гибели электромонтера

Рабочий получил удар током

Фото: Динар Фатыхов

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели 55-летнего электромонтера в Бугульме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 15 сентября. Рабочий получил удар током и скончался на месте во время проведения работ у одного из домов по улице Герцена.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По предварительным данным следствия, электромонтер проводил работы по поиску места повреждения кабельной линии незадолго до происшествия.

Рената Валеева