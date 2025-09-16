Трехлетний ребенок из России внесен в украинскую базу «Миротворец»*

Ребенка по имени Федор обвиняют в якобы «сознательном нарушении государственной границы Украины»

Трехлетний гражданин России, родившийся в 2022 году, внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ребенка по имени Федор обвиняют в якобы «сознательном нарушении государственной границы Украины».

Этот случай стал не первым, когда дети попадают в базу «Миротворец»*. Ранее в нее были внесены еще четверо несовершеннолетних, включая мальчика 11 лет, двух девочек восьми лет и одну десяти лет. Всех их обвиняют в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году с целью сбора информации о лицах, якобы представляющих угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины. В его базу данных регулярно включают российских журналистов, артистов, политиков и других известных личностей, посещавших Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также сведения о российских военнослужащих.

Рената Валеева