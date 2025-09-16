Каждая третья поездка на самокате в Казани совершается вечером и ночью туристами

Среднее время поездки составляет 14-15 минут

Фото: Реальное время

Более 27% всех поездок на самокатах в Казани летом совершили туристы. При этом около 30% поездок туристами совершается в вечернее и ночное время суток. Об этом «Реальному времени» сообщили в «МТС Юрент».

Сервис кикшеринга проанализировал данные о поездках своих пользователей в «не домашних» для них регионах и выявил самые популярные туристические направления этим летом. Казань вошла в топ-15 наиболее востребованных городов.

В столицу Татарстана приезжали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Челябинска, Нижнего Новгорода и Красноярска, а также из южных городов, таких как Адлер и Новороссийск. По сравнению с прошлым годом, доля туристических поездок в Казани выросла на 6 п.п.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вопреки распространенному мнению, туристы используют самокаты не только для развлечения, но и для перемещения между ключевыми достопримечательностями. Среднее время поездки составляет 14-15 минут. Самые популярные места для катания на самокатах у туристов — Кремлевская набережная и исторический центр города.

Анализ показал, что и сами жители Казани активно путешествовали, используя самокаты в других городах. Наиболее популярными направлениями стали курорты юга России (Сочи, Краснодар), Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, а также Дальний Восток, включая Сахалин. Среднее время поездок на отдыхе не превышало 16 минут, а маршруты пролегали по популярным туристическим локациям.

Во втором квартале 2025 года впервые за пятилетний период произошло снижение объема трат на кикшеринг — показатель уменьшился на 5%.



Рената Валеева