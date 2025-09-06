Рынок кикшеринга в России впервые за пять лет показал снижение

Ключевыми факторами спада стали уменьшение среднего чека и изменение потребительского поведения

Фото: Динар Фатыхов

Во втором квартале 2025 года впервые за пятилетний период произошло снижение объема трат на кикшеринг — показатель уменьшился на 5%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков T-Pay.

Ключевым фактором такого изменения стало снижение среднего чека на 19%. Если в 2021 году средняя стоимость поездки составляла 161 рубль, то к 2024 году она снизилась до 113 рублей. По прогнозам экспертов, к концу текущего года показатель может опуститься до 95 рублей.

Типичный пользователь кикшеринга — молодой человек. 64% пользователей находятся в возрасте до 25 лет, 33% — от 25 до 45 лет. Женщины составляют 23% от общего числа пользователей, но их доля по сумме потраченных средств достигает 25%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Изменение потребительского поведения также стало основой трансформации рынка. Россияне все чаще используют электросамокаты для коротких поездок вместо длительных прогулок. При этом общее количество транзакций продолжает расти — во втором квартале 2025 года их число увеличилось на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пик активности использования самокатов приходится на вечерние часы с 16:00 до 21:00 как в будни, так и в выходные дни. Примечательно, что самый высокий средний чек наблюдается в два часа ночи в воскресенье и составляет 135 рублей.

Верховный суд одного из регионов России признал законным лишение прав за езду на самокате в нетрезвом виде.

Наталья Жирнова