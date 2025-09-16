«Зенит-Казань» в Москве сразится с «Динамо» в рамках Кубка Победы

Ранее обе команды стартовали с победы на турнире

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Зенит-Казань» сыграет с московским «Динамо» в рамках группового раунда Кубка Победы по волейболу. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

В стартовой игре на турнире «Зенит-Казань» со счетом 3:0 (25:21, 25:12, 25:20) обыграл кемеровский «Кузбасс». Московское «Динамо» стартовало в Кубке Победы с разгрома «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:16).

В составе казанского «Зенита» на групповой этап турнира не заявлены сербский диагональный Дражен Лубурич и аргентинский либеро Сантьяго Данани.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Кубке Победы участвуют восемь лучших команд прошлого чемпионата России с разделением на две группы. Вместе с казанским «Зенитом» в одном квартете выступают московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс» и «Динамо-ЛО».

На групповом этапе команды сыграют в два круга. Первый круг казанцы проводят в Москве с 15 по 17 сентября, второй — в Казани с 25 по 27 сентября.

Зульфат Шафигуллин