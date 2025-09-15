«Зенит-Казань» с победы над «Кузбассом» стартовал в Кубке Победы

Команда Алексея Вербова справилась с соперником в трех партиях

Фото: Динар Фатыхов

«Зенит-Казань» победил кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:0 в первом матче на Кубке Победы по волейболу. Команда Алексея Вербова справилась с соперником в трех сетах — 25:21, 25:12, 25:20.

Самым результативным игроком казанского «Зенита» стал Михаил Лабинский, набравший 12 очков с 75% реализации атак.

В Кубке Победы участвуют восемь лучших команд прошлого чемпионата России с разделением на две группы. Вместе с казанским «Зенитом» в одном квартете выступают московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс» и «Динамо-ЛО».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На групповом этапе команды сыграют в два круга. Первый круг казанцы проводят в Москве с 15 по 17 сентября, второй — в Казани с 25 по 27 сентября.

«Зенит-Казань» не заявил на групповой раунд Кубка Победы двух своих легионеров, сербский диагональный Дражен Лубурич и аргентинский либеро Сантьяго Данани играют за свои сборные.

«Зенит-Казань» — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:21, 25:12, 25:20)

Зульфат Шафигуллин