Золото обновило исторический максимум, превысив $3720 за унцию

08:53, 16.09.2025

Предыдущий рекорд составил $3701,2 за тройскую унцию

Фото: Динар Фатыхов

Цена золота на мировых рынках достигла нового исторического максимума, превысив отметку в $3720 за тройскую унцию.

По данным торгов, фьючерсы на золото с поставкой в декабре на нью-йоркской бирже Comex по состоянию на 18:58 мск поднялись на $35,4, или на 0,95%, до $3721,8 за тройскую унцию.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 сентября, когда цена золота также достигла $3701,2 за тройскую унцию.

