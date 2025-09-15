Золото обновило исторический максимум, превысив $3700 за унцию

Это произошло впервые с 9 сентября

Фото: Реальное время

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex сегодня взлетели в цене, превысив отметку в $3700 за тройскую унцию.

По данным на 16:40 мск, цена золота составляла $3701,2 за тройскую унцию, демонстрируя рост на 0,48%. К 18:58 мск стоимость золота еще более ускорилась, достигнув $3722,2 за тройскую унцию, что соответствует росту на 1,05%.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене НДС на проценты по банковским вкладам в драгоценных металлах.

Рената Валеева