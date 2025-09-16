В России потушено восемь лесных пожаров за сутки

В 48 регионах России действует особый противопожарный режим

За минувшие сутки в России ликвидировано восемь лесных пожаров в семи регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению шести лесных пожаров, охвативших шесть регионов страны.

В тушении огня задействовано 564 человека, 124 единицы техники, а также 3 воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляют 49 воздушных судов.

В 48 регионах России действует особый противопожарный режим, а пожароопасный сезон объявлен в 87 субъектах.

По данным ведомства, оперативность тушения лесных пожаров с начала года составляет 71,2%. Это означает, что более 70% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения.

В России за 14 августа ликвидировано 10 лесных пожаров, произошедших в 10 регионах.

Рената Валеева