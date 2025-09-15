В России за сутки потушили 10 лесных пожаров в семи регионах

На данный момент тушат еще четыре возгорания в четырех регионах

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В России за последние сутки ликвидировано 10 лесных пожаров, произошедших в 10 регионах. Об этом сообщает в телеграм-канале ФБУ «Авиалесоохрана».

Продолжаются работы по тушению оставшихся четырех очагов горения в четырех регионах.

В борьбу с огнем были вовлечены 473 человека, 129 единиц техники и два воздушных судна. Кроме того, мониторинг состояния леса осуществляют 50 воздушных судов.

Особый противопожарный режим действует в еще 49 регионах страны, а пожароопасный сезон продолжается в 87 регионах. Ранее сообщалось, что в России за сутки потушили 11 лесных пожаров в семи регионах.

Наталья Жирнова