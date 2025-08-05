В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами

Клинтух и горлица обыкновенная занесены в Красную книгу, и охота на эти виды строго запрещена

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 5 августа, в Татарстане стартует сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с использованием подружейных собак (ретриверов, спаниелей и др.) и ловчих птиц. Сезон продлится до 5 января 2026 года.

Охотникам разрешено добывать следующие виды дичи: глухарь обыкновенный, тетерев обыкновенный, рябчик, вальдшнеп, серая куропатка, перепел, а также различные виды голубей и горлиц.

Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает охотникам о необходимости соблюдения правил охоты и бережного отношения к природе. Особое внимание следует обратить на то, что клинтух и горлица обыкновенная занесены в Красную книгу, и охота на эти виды строго запрещена.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Кроме того, охота с одной подружейной собакой разрешена только в составе группы, не превышающей трех охотников.

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Рената Валеева