Спрос на новые отечественные авто в Татарстане подскочил на 32% в августе

Особенно заметно вырос интерес к автомобилям марки Lada (+53,5%)

Фото: Динар Фатыхов

Рынок новых отечественных автомобилей в Татарстане демонстрирует заметный рост: спрос на них в августе 2025 года увеличился на 32,2% по сравнению с июлем. Такие данные приводят эксперты «Авито Авто», проанализировав спрос и предложение на новые российские автомобили в республике.

Особенно заметно вырос интерес к автомобилям марки Lada (+53,5%). Среди конкретных моделей лидерами по приросту популярности стали:

Lada Niva Legend (+35,4%);

Lada Largus (+20,1%);

Lada Vesta Cross (+19,7%);

Lada Vesta (+5,5%);

«Москвич» 3 (+2,4%);

Solaris KRX (+2,2%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Динамика спроса на продукцию отечественного автопрома может быть объяснима сразу несколькими факторами, среди которых и требования госрегулятора, связанные с локализацией автомобилей для использования в такси. По прогнозам авторов инициативы, озвученным в мае 2025-го, новый закон должен «дать импульс» отечественному производству и способствовать дополнительному спросу. И с учетом того, что предложение на рынке сейчас достаточно велико, текущая ситуация делает покупку нового авто для личных или коммерческих целей привлекательной, — рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

В этом месяце на вторичном рынке Татарстана стоимость автомобиля стартовала от 899 тыс. рублей. Цены снизились на машины Mitsubishi (на 13%), Chevrolet (на 10,9%), Nissan (на 10,5%), Renault (на 9,8%) и Opel (на 9,7%)

Рената Валеева