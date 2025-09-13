За год в Татарстане больше всего подешевели автомобили марки Mitsubishi

Снижение составило 10,7%

Фото: Реальное время

По данным «Авито Авто», в этом месяце на вторичном рынке Татарстана стоимость автомобиля стартовала от 899 тыс. рублей. Цены снизились на машины Mitsubishi (на 13%), Chevrolet (на 10,9%), Nissan (на 10,5%), Renault (на 9,8%) и Opel (на 9,7%), сообщает пресс-служба сервиса.

Среди популярных моделей подешевела Lada Largus — минус 15,9%. Кроме того, в это число вошли Toyota Corolla и Mitsubishi Lancer — на 15%, Toyota Camry — на 12,8%, Opel Astra — на 12,7%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С начала 2025 года больше всего цены снизились на Mitsubishi (на 10,7%), Renault (на 5,7%), Nissan (на 5,3%), Ford и Opel (на 5,1%). Уменьшилась цена и на отдельные модели: Mitsubishi Lancer (-8,9%), LADA Kalina (-8,6%), Chevrolet Niva (-8,2%), а также LADA Priora и Honda Civic (-6,7% каждая).

Эксперты отмечают, средняя цена зависит от количества доступных версий модели или бюджетных машин марки: чем их больше, тем цена ниже.

Также с начала 2025 года в Татарстане снизились цены на новые автомобили. Средняя цена новых легковых машин в августе составила 2,8 млн рублей.



Елизавета Пуншева