Путин высказался об изменении климата

Президент, в частности, указал на участившиеся паводки в различных регионах России

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил, что изменения климата имеют для России не только теоретическое, но и важное практическое значение, создавая различные риски для страны.

— Мы видим, какие процессы происходят на планете, климат меняется, об этом все говорят, но для нас это имеет практическое значение, — подчеркнул Путин в ходе церемонии ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции, пишет РИА «Новости».

Президент, в частности, указал на участившиеся паводки в различных регионах России и связанные с ними риски, такие как размыв могильников и другие опасные последствия.

— Вот это чрезвычайно важные вещи, очень опасные, — отметил Путин, подчеркнув необходимость уделять пристальное внимание этим вопросам.

Рената Валеева