Осень 2025 года в Казани будет теплее климатической нормы и дождливее

По прогнозам, первый снег в столице Татарстана выпадет в ноябре

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Казани ожидает теплая и дождливая осень 2025 года. По прогнозам метеорологов «Яндекс Погоды», температура воздуха в осенние месяцы превысит климатическую норму. Более того, есть вероятность установления новых рекордов средних сезонных и месячных температур в городе.

— Осень 2025 года в городах-миллионниках России будет теплее климатической нормы. А в некоторых мегаполисах даже есть вероятность новых рекордов средних сезонных и месячных температур. Например, такое возможно в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми. Особенно заметное превышение привычных температур может прийтись на ноябрь, — говорится в сообщении «Яндекс Погоды», передает ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Синоптики также отмечают, что после засушливой осени 2024 года Казань вернется к нормальным показателям осадков.

— После необычайно засушливой осени 2024-го многие мегаполисы в 2025 году возвращаются к норме — средним показателям за последние 30 лет. Дождливое «выздоровление» ожидает Москву, Казань, Самару, Уфу, Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград и Пермь, — рассказали в компании.

По прогнозам, первый снег в Казани выпадет в ноябре.

Рената Валеева