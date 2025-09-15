Андрей Фомичев победил на довыборах в Госсовет Татарстана
Он набрал 67,27% голосов избирателей
Завершена обработка 100% избирательных бюллетеней на дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана в Мелекесском избирательном округе №18. По данным ГАС «Выборы», явка избирателей составила 72,45%, в голосовании приняли участие 38,5 тыс. человек.
По предварительным результатам, победу на выборах одержал Андрей Геннадьевич Фомичев, набравший 67,27% голосов избирателей.
Остальные кандидаты получили следующие результаты:
- Раиль Габдулхаевич Минегалиев — 19,18%;
- Татьяна Александровна Мухина — 8,11%;
- Диана Артуровна Полева — 4,43%.
Все 24 участковые избирательные комиссии отчитались об итогах голосования. Избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями законодательства о выборах.
Официальные результаты дополнительных выборов депутата Госсовета республики в Мелекесском избирательном округе утвердит ЦИК РТ на своем заседании.
