Налоговая задолженность в Татарстане выросла на 3% за год

Рост, по сравнению с прошлым годом, произошел в 24 районах

Фото: Реальное время

По состоянию на 1 сентября налоговая задолженность в Татарстане составила 11,6 млрд рублей, что на 299,4 млн рублей (или на 3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова на совещании с муниципалитетами.



Значительная часть задолженности, 6,2 млрд рублей, или 54%, приходится на должников, находящихся в процедурах банкротства и ликвидации. Этот показатель увеличился на 574,2 млн рублей (или на 10%) по сравнению с прошлым годом.

Основной рост задолженности, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, наблюдается по следующим налогам:

НДФЛ: +225,4 млн рублей (+7%);

УСН (упрощенная система налогообложения): +198,9 млн рублей (+33%);

Земельный налог с организаций: +124,4 млн рублей (+20%);

Налог на профессиональный доход: +30,0 млн рублей (+16%);

Транспортный налог с организаций: +24,9 млн рублей (+12%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом задолженность по имущественным налогам физических лиц снизилась на 211,6 млн рублей (или на 16%), составив 1 075,4 млн рублей.

В структуре налоговой задолженности наибольшую долю занимает налог на прибыль (38%), далее следуют налог на доходы физических лиц (29%) и имущественные налоги физических лиц (9%).

— Рост, по сравнению с прошлым годом, произошел в 24 муниципальных районах, — подчеркнула Алла Анфимова.

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов на 20 млн рублей со стороны одной местной компании.

Рената Валеева