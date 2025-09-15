МВД и ФНС Татарстана выявили налоговое преступление на 20 млн рублей
Обнаружилось, что дело в фиктивных сделках
Сотрудники правоохранительных органов Татарстана обнаружили факт уклонения от уплаты налогов у одной местной компании. Совместная проверка экономической безопасности МВД Татарстана и ФНС выявила серьезные налоговые нарушения.
По данным расследования, руководитель одной из местных компаний умышленно предоставлял в налоговую службу недостоверные сведения. Директор включал в декларации ложную информацию о фиктивных сделках с контрагентами, что позволило ему уклониться от уплаты НДС на сумму свыше 20 млн рублей.
Возбудили уголовное дело по ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».
На данный момент, поступления в бюджет Татарстана по налогу на прибыль упали из-за снижения стоимости нефти. Подробнее — в материале «Реального времени».
