Россия нарастила поставки газа в ЕС на 13%, став вторым крупнейшим поставщиком

Впервые с весны 2023 года Бельгия стала основным покупателем российского газа среди стран Евросоюза

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Россия в июле 2025 года увеличила поставки газа в страны Евросоюза на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув объема в €995 млн. Это позволило российским компаниям занять второе место среди основных поставщиков газа в ЕС, следует из анализа РИА «Новости» данных Евростата. Доля российских поставщиков в общем объеме поставок газа в ЕС выросла до 14,5% с 12,5% в июне.

Небольшой рост поставок позволил России обойти Алжир и занять вторую строчку в рейтинге экспортеров. Лидером по-прежнему остаются США, хотя их экспорт в июле незначительно сократился — до €2 млрд с €2,1 млрд в июне. Поставки из Алжира, напротив, резко снизились на четверть, составив €962 млн, что опустило страну на третье место.

В пятерку крупнейших поставщиков газа в ЕС также вошли Норвегия (€913 млн) и Великобритания (€758,8 млн), продемонстрировавшие рост экспорта на 11% и 14% соответственно.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Впервые с весны 2023 года Бельгия стала основным покупателем российского газа среди стран Евросоюза. В июле бельгийские импортеры приобрели у России газа на €329,9 млн, что в 2,2 раза больше, чем в июне (€147,3 млн). Это максимальный объем импорта в Бельгию с апреля 2023 года и делает страну лидером по закупкам российского газа среди стран ЕС.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил о включении в новый договор о поставках природного газа гибкости поставок, выгодной цены и увеличенных объемов голубого топлива из России.

Рената Валеева