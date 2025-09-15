Kazan Digital Week — 2025 соберет участников из 74 стран
Ожидается прибытие 10 официальных делегаций
Международный форум Kazan Digital Week — 2025 соберет представителей из 74 стран мира. Об этом сообщил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.
Ожидается прибытие 10 официальных делегаций. Среди участников форума будут представлены такие страны, как Индия, ОАЭ, Кувейт, Пакистан, Китай, Ирак, Казахстан, Белоруссия, Молдова и другие государства.
Ключевым событием форума станет подведение итогов национального проекта «Цифровая экономика. Экономика данных». В мероприятии примут участие ответственные за цифровизацию представители российских регионов.
Деловая программа развернется в МВЦ «Казань Экспо», где свои инновационные решения представят 286 компаний. Лидерами по количеству стали Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.
