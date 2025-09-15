Минтранс планирует запустить продажу билетов через MAX
С помощью мессенджера предлагается продавать авиа— и ж/д билеты
Минтранс России ведет работу над интеграцией с мессенджером Max. Новая функция позволит пользователям приобретать билеты на авиа— и железнодорожные перевозки непосредственно через приложение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.
По его словам, работа ведется по всем направлениям взаимодействия с мессенджером, включая систему продажи билетов.
— По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим, — ответил Никитин.
Ранее стало известно, что гостиницам могут разрешить заселять туристов через MAX.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».