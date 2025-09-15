Минтранс планирует запустить продажу билетов через MAX

С помощью мессенджера предлагается продавать авиа— и ж/д билеты

Минтранс России ведет работу над интеграцией с мессенджером Max. Новая функция позволит пользователям приобретать билеты на авиа— и железнодорожные перевозки непосредственно через приложение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Никитина.

По его словам, работа ведется по всем направлениям взаимодействия с мессенджером, включая систему продажи билетов.

— По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим, — ответил Никитин.

Ранее стало известно, что гостиницам могут разрешить заселять туристов через MAX.

Наталья Жирнова