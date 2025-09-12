Гостиницам могут разрешить заселять туристов через MAX

Это связано с единой биометрической системой

Фото: Динар Фатыхов

Минэкономразвития России подготовило проект постановления, который позволит гостиницам и другим средствам размещения заселять постояльцев с помощью мессенджера Max. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

— Также проект постановления предусматривает внедрение возможности заселения путем предоставления гражданами сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер MAX), что способствует повышению удобства

и доступности услуг для потребителей, — сказано в документе.



В настоящее время законодательство регулирует только правила предоставления гостиничных услуг. При этом порядок обслуживания в других средствах размещения пока не определен на федеральном уровне.

Наталья Жирнова