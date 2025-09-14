В Татарстане закрылись все избирательные участки

Выборы в Татарстане прошли в спокойной и праздничной атмосфере, заявил Кондратьев

Фото: Динар Фатыхов

Выборы в Татарстане прошли в спокойной обстановке и праздничной атмосфере, в строгом соответствии с избирательным законодательством. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Андрей Кондратьев в ходе телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!».

— Все прошло в спокойной обстановке, праздничной атмосфере. Это было видно и на улицах, и на избирательных участках, и на телеэкранах, и в четком соответствии с избирательным законодательством. Я всем благодарен. Я надеюсь, что, как закроются избирательные участки, наши комиссии приступят к подведению итогов, подсчету голосов, и уже потом, когда подведут итоги, мы объявим нашим избирателям, — отметил Кондратьев.

По его словам, сегодня в Татарстане состоялись выборы сразу трех уровней: выборы раиса Татарстана, муниципальных депутатов и депутатов Госсовета республики по Мелекесскому избирательному округу №18.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Кондратьев пожелал успехов членам избирательных комиссий, которым предстоит подсчет голосов. Он также отметил, что за их работой будут наблюдать 14 000 наблюдателей, «чтобы ни один голос избирателя не был упущен и чтобы все было учтено».

Предварительные итоги выборов председатель ЦИК республики называть не стал, отметив, что они будут объявлены после завершения подсчета голосов.

Рената Валеева