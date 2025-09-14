В Генпрокуратуре назвали причины признания в России нежелательной организацией «Репортеров без границ»*

Решение приняли из-за «распространения клише об ущемлении прав журналистов»

Фото: Татьяна Демина

Международную организацию «Репортеры без границ»* признали нежелательной в России из-за «распространения клише об ущемлении прав журналистов». Об этом сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры страны Алексей Жафяров.

— В июле Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательности деятельности международной организации «Репортеры без границ»*, которая ведет системную работу на российском направлении, распространяя западные клише об ущемлении прав на свободу выражения, преследовании независимых СМИ и журналистов, — сказал он, выступая на брифинге в ЦИК России.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

По его словам, в марте 2024 года организация запустила проект, который транслировал выступления лиц, признанных в России иноагентами, а также «деструктивных объединений».

В августе стало известно, что Минюст включил в перечень неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, НПО «Репортеры без границ»* (Reporters sans Frontières, RSF) и американскую организацию Group 36*.

Елизавета Пуншева