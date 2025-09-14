Новости экономики

Россия сократила импорт вина на треть

14:38, 14.09.2025

Общий объем закупок упал с $433,8 до $304,5 млн

Фото: Реальное время

Россия в первом полугодии 2025 года сократила импорт вина на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем закупок упал с $433,8 до $304,5 млн, пишет РИА «Новости».

Крупнейшим поставщиком вина в Россию осталась Италия, хотя ее экспорт сократился на треть — до $83,3 млн. На втором месте Грузия с показателем $72,8 млн, также показав падение на треть. Третье место заняла Латвия с $47,7 млн.

Главным изменением стало выпадение Германии из пятерки крупнейших экспортеров. Немецкие поставки сократились в 2,2 раза — до $8,8 млн, что отбросило страну с пятого на седьмое место в рейтинге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Среди немногих стран, увеличивших экспорт, выделяются Польша (+3%) и Чили (+20%). В десятку крупнейших поставщиков также вошли Литва, Испания и Армения.

Напомним, что Росалкогольтабакконтроль представил статистику производства алкогольной продукции в России за первые восемь месяцев 2025 года. Снижение продемонстрировало производство водки и коньяка.

Анастасия Фартыгина

ЭкономикаОбщество

