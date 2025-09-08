В России снизилось производство водки и коньяка

На 6,8 и 18,5% соответственно

Фото: Галия Шакирова

Росалкогольтабакконтроль представил статистику производства алкогольной продукции в России за первые восемь месяцев 2025 года. Снижение продемонстрировало производство водки и коньяка.

Водочное производство сократилось на 6,8% и составило 45,1 миллиона декалитров. Выпуск коньяка также упал — на 18,5%, достигнув показателя в 4,85 миллиона декалитров.

Общее производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилось на 10,7% и составило 104,39 миллиона декалитров. При этом производство спиртных напитков крепостью выше 9% снизилось на 5,6% — до 67,13 миллиона декалитров.

Позитивную динамику показало производство ликероводочных изделий, которое выросло на 6,2% и достигло 11,4 миллиона декалитров. Также рост производства отмечен в сегменте вин. Выпуск виноградных вин увеличился на 12% и достиг 23,87 миллиона декалитров, игристых вин — на 12,9%, до 10,4 миллиона декалитров, ликерных вин — на 1,9%, до 841,5 тысячи декалитров.

Ранее стало известно, что ключевой лицензиат «РусАлки» поменял владельца.

Наталья Жирнова