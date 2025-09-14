Более 16 миллионов россиян уже проголосовали в день выборов

Из них почти 1,5 млн человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ)

Более 16 млн человек приняли участие в выборах в России в основной день голосования. Из них почти 1,5 млн человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

На фоне массового голосования зафиксированы масштабные кибератаки на избирательную систему.

— На текущий момент зафиксировано около 290 тыс. атак на портал ЦИК России и более 300 на портал ДЭГ, — заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что атаки не повлияли на работу системы: «Мы были к ним готовы, а система «Выборы» абсолютно автономна от глобальной сети, поэтому никакие атаки на ГАС «Выборы» невозможны. Она неуязвима».

Голосование завершается в 21:00 по московскому времени. На экстерриториальных участках в Москве проголосовали 12 тыс. человек.

Напомним, что в Татарстане открылись 2 752 избирательных участка, где пройдут выборы раиса республики, депутата Госсовета и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов. Избирательным правом обладают почти 3 млн жителей региона. Явка на выборах в Татарстане превысила 34% к полудню.



Анастасия Фартыгина