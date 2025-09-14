Новости общества

11:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Шестилетнюю девочку внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

08:32, 14.09.2025

В качестве официальной причины указаны «покушение на суверенитет Украины»

Шестилетняя девочка из России попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. В качестве официальной причины указаны «покушение на суверенитет Украины» и «сознательное нарушение государственной границы».

Сайт «Миротворец»* позиционирует себя как база данных людей, которых его создатели считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины».

Это не первый случай, когда в базу попадают малолетние дети. Ранее в список был внесен пятилетний ребенок из Краснодара за перемещение между Ростовской областью и ЛНР.

  • Как заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, такие действия являются нарушением прав несовершеннолетнего.
Анастасия Фартыгина
Справка

* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также