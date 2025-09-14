Шестилетнюю девочку внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

В качестве официальной причины указаны «покушение на суверенитет Украины»

Шестилетняя девочка из России попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. В качестве официальной причины указаны «покушение на суверенитет Украины» и «сознательное нарушение государственной границы».

Сайт «Миротворец»* позиционирует себя как база данных людей, которых его создатели считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины».

Это не первый случай, когда в базу попадают малолетние дети. Ранее в список был внесен пятилетний ребенок из Краснодара за перемещение между Ростовской областью и ЛНР.

Как заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, такие действия являются нарушением прав несовершеннолетнего.

