Пятилетний ребенок попал в список «Миротворца»*
Данные мальчика, рожденного в мае 2020 года, появились в базе 11 сентября
Сайт «Миротворец»* разместил персональные данные пятилетнего ребенка из России, обвинив его в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также сознательном пересечении границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Данные мальчика, рожденного в мае 2020 года, появились в базе 11 сентября. Одновременно в этот день туда внесли и нескольких 11-летних детей по аналогичным обвинениям.
Детские данные уже появлялись на данном ресурсе ранее, включая случаи с подростками от 4 до 17 лет. В 2021 году на «Миротворце» появилась 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которую обвинили в участии в антиукраинской пропаганде.
Ранее президент Федерации тенниса попал в список «Миротворца»*.
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
