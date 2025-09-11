Пятилетний ребенок попал в список «Миротворца»*

Данные мальчика, рожденного в мае 2020 года, появились в базе 11 сентября

Сайт «Миротворец»* разместил персональные данные пятилетнего ребенка из России, обвинив его в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также сознательном пересечении границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Данные мальчика, рожденного в мае 2020 года, появились в базе 11 сентября. Одновременно в этот день туда внесли и нескольких 11-летних детей по аналогичным обвинениям.

Детские данные уже появлялись на данном ресурсе ранее, включая случаи с подростками от 4 до 17 лет. В 2021 году на «Миротворце» появилась 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которую обвинили в участии в антиукраинской пропаганде.

Ранее президент Федерации тенниса попал в список «Миротворца»*.



Наталья Жирнова