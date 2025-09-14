Российские ПВО за ночь сбили 80 украинских дронов
Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью — 30 единиц
Российские системы противовоздушной обороны за одну ночь сбили 80 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью — 30 единиц. Над Крымом сбили 15 беспилотников, над Смоленской областью — 12, а над Калужской — 10.
Минобороны России предоставило детальную разбивку по остальным пораженным целям:
- Новгородская область: пять дронов,
- Акватория Азовского моря: три дрона,
- Ленинградская область: два дрона,
- Орловская, Рязанская и Ростовская области: по одному дрону в каждой.
