Российские ПВО за ночь сбили 80 украинских дронов

08:11, 14.09.2025

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью — 30 единиц

Фото: Дарья Пинегина

Российские системы противовоздушной обороны за одну ночь сбили 80 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов было уничтожено над Брянской областью — 30 единиц. Над Крымом сбили 15 беспилотников, над Смоленской областью — 12, а над Калужской — 10.

Минобороны России предоставило детальную разбивку по остальным пораженным целям:

  • Новгородская область: пять дронов,
  • Акватория Азовского моря: три дрона,
  • Ленинградская область: два дрона,
  • Орловская, Рязанская и Ростовская области: по одному дрону в каждой.
Анастасия Фартыгина

