В Татарстане стартовали выборы раиса республики

В 7:00 в республике открылось 2 752 избирательных участка, которые будут работать до 20:00.

Фото: Динар Фатыхов

Всего было изготовлено 2 923 100 бюллетеней, что соответствует численности избирателей в республике.

Также жителям республики предстоит выбрать депутатов в органы местного самоуправления. На 7 531 мандат претендуют 11 426 зарегистрированных кандидатов, причем 2,6 тыс. из них — самовыдвиженцы. Пройдут и дополнительные выборы депутата Государственного Совета по Мелекесскому округу.

Напомним, в день выборов для казанцев выступят Алсу, Клава Кока, «Дискотека Авария» и Салават, а по 22 маршрутам общественный транспорт будет ходить до 23:30.

Денис Петров